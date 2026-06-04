Arrestati dopo lo sbarco dei migranti al porto condannati due scafisti | 4 anni la pena inflitta

Da anconatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini egiziani di 23 e 24 anni sono stati condannati a quattro anni di reclusione in rito abbreviato per il loro ruolo di presunti scafisti. La sentenza è stata emessa ieri da una giudice di tribunale, dopo l’arresto avvenuto il 20 maggio 2025, in seguito allo sbarco a Ancona di 276 migranti a bordo di una nave. La condanna riguarda i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

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ANCONA – Quattro anni di reclusione in rito abbreviato. È la condanna decisa ieri dalla gup Francesca De Palma per i due presunti scafisti egiziani di 23 e 24 anni, arrestati il 20 maggio 2025 dopo lo sbarco ad Ancona della Ocean Viking con 276 migranti a bordo. I due erano accusati di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Argomenti più discussi: Due scafisti a processo: Guidavano il barcone perché erano obbligati; Saltano da 4 metri per fuggire dopo un furto in villa: arrestati; Libia, 10 attivisti della Flotilla terrestre arrestati da soldati di Haftar tra cui 2 italiani: Portavano aiuti tramite Cirenaica; Sbarco migranti ad Ancona, condanna per i due presunti scafisti.

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