Arrestati dopo lo sbarco dei migranti al porto condannati due scafisti | 4 anni la pena inflitta

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Due uomini egiziani di 23 e 24 anni sono stati condannati a quattro anni di reclusione in rito abbreviato per il loro ruolo di presunti scafisti. La sentenza è stata emessa ieri da una giudice di tribunale, dopo l’arresto avvenuto il 20 maggio 2025, in seguito allo sbarco a Ancona di 276 migranti a bordo di una nave. La condanna riguarda i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.