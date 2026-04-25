Dopo lo sbarco della Ocean Viking ad Ancona, tre migranti bengalesi hanno dichiarato davanti al giudice di aver riconosciuto come i responsabili della navigazione i tre uomini arrestati dalla polizia il 10 marzo. Secondo le loro testimonianze, gli arrestati erano al timone dell’imbarcazione e si alternavano, portando con sé anche scorte di taniche di carburante. Le dichiarazioni sono state rese nel corso di un incidente probatorio sui presunti scafisti.

"Erano loro al timone. Si davano il cambio e avevano le scorte di taniche per fare carburante". Così tre migranti bengalesi ieri hanno parlato davanti al gip durante l’incidente probatorio sui tre presunti scafisti arrestati dalla Squadra mobile il 10 marzo scorso, dopo lo sbarco ad Ancona. Indagati ci sono tre cittadini egiziani di 20, 36 e 38 anni, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato dal numero di persone trasportate e dal pericolo a cui sarebbero state esposte durante il viaggio. Per la pubblica accusa avrebbero traghettato loro, a bordo di una imbarcazione di fortuna partita dalla Libia, un centinaio di migranti soccorsi in mare dalla nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese e gestita dalla Ong Sos Méditerranée.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sbarco della Ocean Viking. La verità dei migranti: "Sono loro i tre scafisti"

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Temi più discussi: Sbarco della Ocean Viking. La verità dei migranti: Sono loro i tre scafisti; Presunti scafisti sulla Ocean Viking, ascoltati i testimoni; Erano loro a guidare la barca: tre migranti riconoscono i presunti scafisti; 'Si alternavano al timone', migranti inchiodano tre presunti scafisti.

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