Arrivata al porto di Marina la Ocean Viking | parte lo sbarco dei 131 migranti salvati nel Mediterraneo
La nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Marina di Ravenna, dove ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia. La nave trasportava 131 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo nei giorni precedenti. Lunedì mattina sono iniziate le operazioni di sbarco, gestite dai volontari dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee. La lunga traversata in mare si è conclusa con l’attracco e le successive procedure di accoglienza per le persone a bordo.
Dopo una lunga traversata in mare è giunta infine al porto di Marina di Ravenna. Lunedì mattina la Ocean Viking ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia e sono così partite le operazioni di sbarco delle 131 persone salvate nei giorni scorsi dai volontari della ong Sos Mediterranee. Per. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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