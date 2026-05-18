Arrivata al porto di Marina la Ocean Viking | parte lo sbarco dei 131 migranti salvati nel Mediterraneo

La nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Marina di Ravenna, dove ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia. La nave trasportava 131 migranti che erano stati soccorsi nel Mediterraneo nei giorni precedenti. Lunedì mattina sono iniziate le operazioni di sbarco, gestite dai volontari dell’organizzazione non governativa Sos Mediterranee. La lunga traversata in mare si è conclusa con l’attracco e le successive procedure di accoglienza per le persone a bordo.

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