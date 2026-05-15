Blitz a San Nicola Manfredi | 45enne arrestata con droga e contanti

Durante un controllo stradale a San Nicola Manfredi, le forze dell’ordine hanno fermato una donna di 45 anni. La perquisizione dell’auto ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e di una somma di denaro contante. Successivamente, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione della donna, trovando ulteriori quantità di droga e altri soldi. La donna è stata arrestata in flagranza di reato.

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? Domande chiave Come ha fatto un semplice controllo stradale a svelare il deposito?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione nell'abitazione?. Perché la donna era già coinvolta in precedenti procedimenti giudiziari?. Quali decisioni prenderà il magistrato dopo la convalida dell'arresto?.? In Breve Sequestrati 10,5 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish durante le perquisizioni.. In auto rinvenuti 1000 euro in contanti durante il controllo stradale.. Donna già colpita da divieto di dimora a Benevento per spaccio.. Difesa affidata all'avvocato Gerardo Giorgione per il nuovo procedimento giudiziario.. La Guardia di Finanza ha arrestato una donna di 45 anni a San Nicola Manfredi dopo un controllo stradale che ha portato al sequestro di cocaina, hashish e contanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz a San Nicola Manfredi: 45enne arrestata con droga e contanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pedinato e scoperto con 7 chili di droga e 4mila euro in contanti: il blitz Padova, blitz all’Audi: coppia arrestata con 700mila euro di drogaUn’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato al sequestro di 10 chili di cocaina e oltre un chilo di hashish, culminata con l’arresto di...