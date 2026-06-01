L’Italia ha annunciato la squadra che prenderà parte alla tappa di Praga della Coppa del Mondo di arrampicata, che si svolgerà in Repubblica Ceca. La competizione prevede gare di boulder e lead e segue le tappe di Berna e Madrid. La selezione comprende atleti convocati per rappresentare il paese in questa fase del circuito internazionale. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane, proseguendo il calendario europeo della stagione 2026.

Dopo le tappe di Berna e Madrid, l o show della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sulle pareti europee non si ferma. Questa volta ci si trasferisce in Cechia, a Praga, per un nuovo meeting del massimo circuito internazionale fra il “confermato” boulder e la lead. Atteso, come sempre, grande spettacolo con i migliori interpreti delle specialità a caccia di affermazioni e piazzamenti importanti in una stagione intensissima. Al via anche l’Italia, che complessivamente presenterà 7 atleti nel boulder, 2 uomini e 5 donne, e 9 atleti nella lead, 6 uomini e 3 donne, per un totale di 16 rappresentati. Fra loro spiccano sicuramente Camilla Moroni, che a Madrid è riuscita ad entrare fra le migliori 8 del boulder, e Giovanni Placci e Filip Schenk, che nella lead proveranno a scombinare i piani degli atleti di punta del contest maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Praga: boulder e lead in Cechia

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