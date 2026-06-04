Durante il secondo turno dell'ultima edizione del Roland Garros, Flavio Cobolli ha vinto contro un avversario sconosciuto in quattro set. Recentemente, Arnaldi ha commentato la sfida, affermando di aver giocato di più rispetto a Cobolli, anche se non ha specificato ulteriori dettagli. La partita tra i due si era svolta circa un anno fa, e questa è l’unica occasione ufficiale in cui sono stati confrontati in un torneo del Grande Slam.

L'ultimo precedente risale al secondo turno della scorsa edizione del Roland Garros. Ad avere la meglio era stato Flavio Cobolli, che si era imposto in 4 set. Ma ora la musica potrebbe essere diversa, e Matteo Arnaldi lo sa bene: "Ci conosciamo benissimo, ci alleniamo insieme da quando abbiamo 11-12 anni. Credo che arriverò più stanco perché ho giocato di più, ma spero sia comunque una bella partita da giocare e da vedere". Così il tennista azzurro sul grande derby italiano che si prospetta in semifinale dell'Open di Francia. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Arnaldi sulla sfida contro Cobolli: "Io ho giocato di più, però..."

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