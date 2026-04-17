Durante il programma di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, Belen Rodriguez ha commentato scherzosamente le differenze tra due uomini, senza fare nomi specifici, parlando di interventi estetici e di altre esperienze personali. Ha anche espresso la sua disponibilità a incontrare una persona di cui ha parlato, senza aggiungere dettagli o motivazioni. La discussione si è svolta in modo spontaneo e senza riferimenti diretti a persone o eventi particolari.

“Sono molto felice per lui. Se mi chiama vado, perché no.”: a domanda risponde, Belen Rodriguez. Il contesto è lo show di Pio e Amedeo, Siete tutti invitati, su Canale5. La conduttrice è ospite di un momento chiamato Piodcast e i due comici la pungolano su Stefano De Martino. Quando le chiedono cosa ne pensa dell’ex marito a Sanremo, lei risponde che ne è contenta e che, se la chiama, ci va. Come darle torto? Poco dopo, Pio e Amedeo le chiedono cose più personali, per esempio come abbia scoperto il tradimento di lui, e Belen è ovviamente molto diplomatica: “Basta, è passato. Non mi ricordo come è successo, sono cose che capitano”. “Il mio cuore non batte per nessuno”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Chi è più rifatto tra De Martino e Iannone? Beh è una bella sfida. Però posso dire che io non ho mai guardato il portafoglio degli uomini, c’è stato il parrucchiere, il ballerino, il carcerato…”: così Belen

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