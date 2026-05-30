Flavio Cobolli ha rivelato di aver giocato con Calafiori, ma ha evitato di specificare per quale squadra tifi nella finale di Champions League. La partita si svolge oggi, sabato 30 maggio, e l’atleta ha preferito non commentare ulteriormente le sue preferenze. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri legami o opinioni riguardo alla gara. La dichiarazione si concentra esclusivamente sulla sua esperienza passata come giocatore.

(Adnkronos) – Chi tifa Flavio Cobolli nella finale di Champions League? Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro ha battuto Learner Tien nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo gli ottavi di finale, nella giornata che vedrà il Paris Saint-Germain impegnato con l'Arsenal dell'amico Riccardo Calafiori. "Oggi non voglio parlare di tennis, c'è la finale . L'articolo Cobolli e la finale di Champions: “Per chi tifo? Ho giocato con Calafiori.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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