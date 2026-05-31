Gli italiani avanzano agli ottavi di finale al Roland Garros senza il loro principale giocatore. Cobolli, Berrettini e Arnaldi sono ancora in corsa nel torneo, confermando la presenza azzurra nella competizione. La loro partecipazione prosegue nonostante l'assenza del campione più atteso, dimostrando la tenacia e la qualificazione del tennis italiano sulla terra battuta parigina. La loro presenza resta una delle notizie più rilevanti di questa fase del torneo.

C’è ancora tanta Italia a Parigi, e che gli italiani al Roland Garros continuino a far parlare di sé anche senza il loro fuoriclasse è il dato più interessante di questa settimana. Dopo l’uscita di Sinner, crollato col caldo e con Musetti costretto a saltare lo Slam per la lesione al retto femorale, sono rimasti in tre a tenere alta la bandiera: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, tutti agli ottavi. Il punto, come osserva Paolo Bertolucci, è che Sinner ha aperto una strada e cambiato la percezione del possibile: oggi vincere un torneo o stare in Top 10 “ sembra quasi normale”. Ma la sua “ luce abbagliante” ha finito per mettere parzialmente in ombra chi gli stava accanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Senza Sinner, gli italiani si prendono il Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi agli ottavi

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