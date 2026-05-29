Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, interrompendo la sua serie di vittorie consecutive. Senza di lui, l’Italia si affida ora alle seconde linee come Berrettini e Arnaldi, che cercano di mantenere alta la presenza azzurra nel torneo. Cobolli si trova sotto esame, mentre i nomi più noti sono già usciti. La competizione prosegue con i principali favoriti ancora in corsa.

La prematura uscita di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, oltre a porre fine alla straordinaria serie di vittorie consecutive del numero 1 del mondo, cambia le prospettive dell’Italia nel secondo Slam stagionale. Il tennis nostrano è costretto ad affidarsi alle seconde linee. A tenere in alto il vessillo tricolore provvedono, per ora, le rinascite di Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre è sotto esame, nell’ottica di quel salto di qualità che possa sancirne la definitiva consacrazione, Flavio Cobolli, testa di serie numero 10. Il programma del sabato del Roland Garros riporterà in campo i tre giocatori italiani. Arnaldi,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia si affida alle seconde linee senza Sinner al Roland Garros: le rinascite di Berrettini ed Arnaldi, Cobolli sotto esame

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il momento in cui Jannik SINNER torna in finale agli Internazionali BNL d'Italia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roland Garros, Berrettini, Cobolli e Arnaldi al terzo turno. Ko Darderi e Sinner

L’altra Italia sogna il Roland Garros con Berrettini, Cobolli e ArnaldiAl Roland Garros, tre italiani sono ancora in gara: Berrettini, Cobolli e Arnaldi.

Temi più discussi: Roland Garros 2026: lo speciale di Sport e Finanza; Jannik Sinner, debutto al Roland Garros contro Tabur; Roland Garros, Sinner cavalca la protesta: Serve rispetto. Non è solo questione di premi; Giorno 1 | Primo turno: Sonego - Herbert Roland Garros.

Tennis, Roland Garros, ribaltone in quota senza Sinner: sfida Zverev-Djokovic per il titolo, l’Italia si affida a Cobolli e BerrettiniUn colpo di scena, nella maniera più inattesa. Jannik Sinner lascia il Roland Garros dopo la sconfitta in cinque set contro Juan Manuel Cerundolo, a causa di problemi fisici quando – nel terzo set – e ... napolimagazine.com

Roland Garros: senza Sinner l’Italia si aggrappa a Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Chi può piazzare il colpaccio?Tennis - Italiani, Roland Garros | Matteo non tornava al terzo turno di uno Slam da Wimbledon 2023. Flavio è la testa di serie più alta in gara, ma con Tien non sarà facile. Mentre il sanremese ha amb ... ubitennis.com