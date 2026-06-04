Arms wide open mostra personale di Suzanne Anan

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 18 giugno alle 18:30 si inaugura alla Galleria Angelica la mostra personale di Suzanne Anan, intitolata Arms Wide Open. La mostra presenta le sue opere, visibili fino a data da definirsi.

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Giovedì 18 giugno 2026 alle ore 18:30 si inaugura presso la Galleria Angelica la mostra personale di Suzanne Anan dal titolo Arms Wide Open (A braccia aperte). L’artista presenta un corpus di lavori inediti profondamente evocativi dell’esperienza umana. Servendosi di una tecnica raffinata, capace. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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