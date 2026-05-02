flotilla open arms soccorre imbarcazioni di attivisti alla deriva

Dopo l’attacco di una nave militare israeliana a una flottiglia nel Mediterraneo, 22 imbarcazioni civili sono state danneggiate e abbandonate alla deriva. Nonostante numerosi SOS, le autorità europee non hanno effettuato interventi per soccorrere le imbarcazioni e i loro membri. L’attacco si è verificato in acque internazionali e ha coinvolto attivisti a bordo di diverse imbarcazioni. La situazione rimane irrisolta mentre le imbarcazioni sono ancora alla deriva.

“Dopo l’attacco da parte della Marina Israeliana alla Flotilla, nel cuore del Mediterraneo e sotto responsabilità europea, 22 imbarcazioni civili messe fuori uso sono state lasciate alla deriva senza nessun intervento da parte delle autorità nonostante gli SOS lanciati. In queste ore Open Arms si sta dirigendo verso il porto di Kaloi Limenes a Creta ( Grecia ), con 12 attivisti soccorsi. 3 barche, che erano state recuperate da Open Arms dopo essere intervenuta in operazioni di ricerca e soccorso ( SAR ) delle stesse unità con cui stava navigando dal 15 aprile nell’ambito della missione della Global Sumud Flotilla, sono gradualmente affondate date le pessime condizioni in cui versavano dopo l’attacco.🔗 Leggi su Lapresse.it

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