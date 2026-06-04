Armonie al Quirinale presenta Sogno d' amore di Sebastiano Brusco

Da romatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto programmato per il 2 giugno è stato annullato e riprogrammato per il 9 giugno 2026: Ital Music Art ripropone il concerto "Sogno d'Amore" del pianista Sebastiano Brusco. Reduce da un tour in Svizzera, Brusco esegue un programma dedicato a Chopin che si chiude con il Liebestraum di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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