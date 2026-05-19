Sogno d' Amore Sebastiano Brusco a San Silvestro al Quirinale
Il pianista Sebastiano Brusco si esibirà nuovamente nella chiesa di San Silvestro al Quirinale con un programma dedicato a Chopin e Liszt. La performance rappresenta una replica di un concerto già tenuto in precedenza. L'evento si svolgerà in una location storica nel centro di Roma. L'artista proporrà brani selezionati per l'occasione, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto di musica classica dal vivo. La data dell'appuntamento è prevista per la fine dell'anno.
Il pianista virtuoso replica il programma dedicato a Chopin e Liszt nella Chiesa di San Silvestro al Quirinale. Aperitivo sul terrazzo al tramonto.Dopo il successo del 16 maggio, ItalMusicArt ripropone il concerto "Sogno d'Amore" del pianista Sebastiano Brusco. Reduce da un tour in Svizzera. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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