Armonie al Quirinale - Sogno d' amore

ItalMusicArt a.p.s. propone due concerti straordinari alla Chiesa di San Silvestro al Quirinale: il pianista Sebastiano Brusco suona Chopin e Liszt.Appuntamento il 16 maggio e il 2 giugno a San Silvestro al Quirinale. Musica, terrazzo panoramico e aperitivo al tramonto per presentare la nuova.🔗 Leggi su Romatoday.it

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