Nico Paz ha annunciato di essere vicino al recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro, assicurando che il suo Mondiale non è a rischio. Il giocatore, attualmente in forza al Como, ha riferito di sentirsi meglio e di essere in fase di riabilitazione. Non sono stati forniti dettagli sulla tempistica esatta del suo ritorno in campo. La sua condizione fisica sarà monitorata nelle prossime settimane prima di tornare a giocare in competizioni ufficiali.

In attesa di capire quale sia il suo futuro nel club (se la permanenza al Como o il rientro al Real Madrid), Nico Paz rassicura gli argentini sul Mondiale. "Ultimi giorni di recupero - ha dichiarato ieri il numero 10 del Como - Sono davvero ansioso di iniziare". Nelle ultime ore erano circolate voci preoccupanti, legate al difficile recupero dall’infortunio occorso a Verona e che lo ha costretto a saltare le ultime due di campionato, decisive per il raggiungimento del quarto posto e la Champions. Una botta sotto il ginocchio sinistro che faticava a riassorbirsi. Il debutto dell’Argentina è previsto nella notte italiana di mercoledì 17 giugno contro l’Algeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, sollievo per Nico Paz: il suo Mondiale non è a rischio

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Nico Paz spaventa Como: cosa è successo davvero

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