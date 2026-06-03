Nico Paz ha subito un problema al ginocchio che ha preoccupato lo staff tecnico della nazionale argentina. La condizione del giocatore è sotto osservazione e il suo coinvolgimento nel Mondiale è in bilico. Mentre si cercano soluzioni, si fa il nome di un possibile sostituto per la squadra. La situazione rimane in evoluzione, con gli allenatori che monitorano attentamente gli sviluppi.

Argentina in apprensione: il problema al ginocchio mette a rischio il Mondiale di Nico Paz. Spunta il nome del possibile sostituto. Nonostante sia già volato negli Stati Uniti con il resto della squadra, non è ancora certo che Nico Paz sarà a disposizione dell’Argentina per l’inizio del Mondiale. A mettere in dubbio la sua presenza è il problema al ginocchio accusato contro il Verona, che lo ha costretto a saltare anche le ultime due gare di campionato con il Como. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il trequartista, promesso sposo del Real Madrid, sperava di risolvere il fastidio prima della Coppa del Mondo, ma – secondo AS – nel ritiro dell’Albiceleste cresce la preoccupazione sulle sue condizioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allarme Argentina: le condizioni di Nico Paz preoccupano Scaloni, partecipazione al Mondiale in bilico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Argentina, Scaloni punta su Messi e Nico Paz: Mastantuono resta fuoriL’allenatore argentino ha scelto di convocare Messi e Nico Paz per la prossima partita, escludendo Mastantuono dalla lista.

Argentina e Como in conflitto per Nico Paz: in Italia arriverà un medico per valutare le sue condizioniIn Argentina e a Como si accende la tensione intorno a Nico Paz, il centrocampista con una problematica al ginocchio.

Temi più discussi: Mondiali, allarme infortunio per Leo Messi: l'argentino chiede il cambio e va negli spogliatoi. Era distrutto; Messi, allarme Mondiale: esce per infortunio, Argentina in ansia; Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Argentina, crollano i mutui ipotecari: allarme nel mercato immobiliare.

Allarme Mondiale: Messi lascia il campo per fastidio alla gamba sinistra! Allarme in Argentina: Messi lascia il campo per un fastidio alla gamba sinistra. A tre settimane dal Mondiale, l'episodio desta preoccupazione sulle sue condizioni fisiche e l'impatto sull x.com

Mastantuono, allarme in Argentina: a rischio il Mondiale per l’ex River PlateIn casa Argentina uno dei temi più trattati del momento sono sicuramente le convocazioni, tra i più in ballo c'è Mastantuono del Real Madrid ... derbyderbyderby.it

Allarme Messi in Argentina, Scaloni: Le prime notizie sull'infortunio non sono così brutteAllarme in Argentina dopo la notizia dell'infortunio di Leo Messi nella sfida giocata con l'Inter Miami, contro il Philadelphia Union. tuttomercatoweb.com