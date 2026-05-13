Argentina decine di migliaia in piazza contro i tagli alle università pubbliche

In Argentina, decine di migliaia di persone si sono radunate nelle strade delle principali città per manifestare contro i tagli al finanziamento delle università pubbliche approvati dal governo. La protesta ha coinvolto studenti, insegnanti e cittadini, che hanno espresso il loro dissenso con cortei e comitati di piazza. Le manifestazioni sono arrivate in diverse aree del Paese, coinvolgendo un ampio numero di partecipanti.

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In Argentina migliaia di persone hanno invaso le strade delle principali città del Paese per protestare contro i tagli al finanziamento delle università pubbliche decisi dal presidente Javier Milei. Le manifestazioni, soprattutto a Buenos Aires, hanno visto folle dirigersi verso il governo per denunciare la riduzione dei fondi che minaccia un sistema universitario gratuito e di prestigio, attivo dal 1949. Lo scorso anno il Congresso aveva approvato una legge per finanziare le università e aumentare gli stipendi dei docenti, ma il governo non l’ha ancora applicata contestandola in tribunale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Argentina, decine di migliaia in piazza contro i tagli alle università pubbliche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Proteste in Argentina per le università pubbliche: migliaia in piazza a Buenos Aires contro i tagli di Javier MileiL'Argentina torna a far sentire la propria voce a difesa dell'istruzione statale. Argentina: proteste contro i tagli all’università voluti da MileiProteste in Argentina contro i tagli all’università voluti dal governo del presidente Javier Milei. Temi più discussi: Mezzo secolo dopo la dittatura in Argentina: perché tanti desaparecidos erano ebrei - Moked; Friuli, 50 anni fa il terremoto che cambiò una terra e il suo popolo emigrante; La proposta. Intitolare l'ospedale di Campiglione a Vincezo Monaldi: medico, sindaco e primo ministro alla Sanità; Epuyén, il villaggio dove l’hantavirus passò da uomo a uomo. Una licenza per i Freelance? reddit Roberto Riccardi I professionisti della provocazione della Global Sumud Flotilla hanno veramente rotto le scatole. Le hanno rotte quelli che manifestano a loro favore solo per sfasciare tutto. Le hanno rotte i media che danno loro spazio e, diciamolo dritto per d x.com Argentina, decine di migliaia in piazza contro i tagli alle università pubbliche(LaPresse) - Migliaia di argentini hanno invaso le strade delle principali città del Paese per protestare contro i tagli al finanziamento delle università pubbliche decisi dal presidente Javier Milei. msn.com Argentina, in migliaia in piazza contro tagli a UniversitàRoma, 13 mag. (askanews) - Decine di migliaia di persone, studenti, insegnanti e sindacati, hanno protestato in piazza a Buenos Aires contro i tagli ai bilanci delle università pubbliche decisi dal pr ... quotidiano.net