Lautaro Martinez non figura tra i convocati dell'Argentina per le prossime partite e resterà a Milano per allenarsi, poiché ancora non ha recuperato completamente dall'infortunio. La selezione argentina, guidata dall'allenatore, ha annunciato i nomi dei giocatori che partiranno per le partite ufficiali, escludendo il capitano dell'Inter. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni di questa scelta.

Gli strascichi dell'infortunio rimediato contro il Bodo non sono ancora stati smaltiti. Il Toro, che da qualche giorno ha ripreso a correre in campo, anche se ancora non è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni dell'Inter, dovrà rinunciare anche alla sua Albiceleste: il ct Lionel Scaloni infatti non l'ha convocato. Nella prossima pausa per le nazionali, dunque, Lautaro continuerà a lavorare a Milano per tornare al 100 per cento della forma. Con la maglia dell'Argentina non si perderà la Finalissima con la Spagna visto che la "partitissima" in origine in programma a Doha è stata annullata per la guerra in Medio Oriente, ma salterà l'amichevole che la Federazione locale ha organizzato a Buenos Aires contro il Guatemala che assumerà tutti i contorni di una celebrazione per Lionel Messi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Argentina, tra i convocati non c'è Lautaro: il Toro resterà ad allenarsi a Milano

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