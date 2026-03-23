Tuchel spera che l’Inghilterra possa rendere Kansas City la casa durante la Coppa del Mondo
2026-03-23 22:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Thomas Tuchel ha detto che spera che l’Inghilterra possa rendere la propria base di Kansas City una “casa” nel tentativo della squadra di sollevare la Coppa del Mondo quest’estate. I Tre Leoni inizieranno la loro campagna contro la Croazia il 17 giugno ad Arlington, in Texas, prima delle partite contro il Ghana a Foxborough, nel Massachusetts, il 23 giugno e Panama nel New Jersey quattro giorni dopo. Prima di ciò, gli uomini di Tuchel voleranno in Florida all’inizio di giugno per un ritiro pre-torneo, dove avranno partite di riscaldamento contro Nuova Zelanda e Costa Rica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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