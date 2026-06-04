Due adolescenti sono state trovate strangolate in Argentina e due sospettati sono stati arrestati. Le autorità stanno indagando sul ruolo di un conoscente che avrebbe attirato una delle vittime nella sua casa. La polizia è stata criticata per aver ritardato l’intervento, che avrebbe potuto salvare un’altra vittima. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di quanto accaduto e l’identità dei responsabili.

Chi è il conoscente che ha attirato Agostina nella sua casa?. Perché la polizia non è intervenuta subito per salvare Noelia Romero?. Quali prove hanno portato all'arresto di Raúl Maslowski a Misiones?. Come influiscono le riforme di Milei sulla gestione dei femminicidi?.? In Breve Claudio Barrelier arrestato a Córdoba dopo il ritrovamento del corpo di Agostina Vega.. Raúl Maslowski fermato a Misiones per l'omicidio della diciassettenne Dulce Candia.. Tomas Núñez in custodia cautelare dopo l'uccisione di Noelia Romero a Buenos Aires.. Il 77% dei crimini di genere in Argentina non viene denunciato alle autorità.. Due adolescenti uccise per strangolamento scuotono l’Argentina: i dettagli dei crimini a Córdoba e Misiones. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentina: due adolescenti strangolate, arrestati due sospettati

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