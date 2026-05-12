Due donne sono al centro delle indagini sul duplice omicidio di madre e figlia avvenuto in circostanze sospette. Le vittime sono decedute dopo aver ingerito ricina, un veleno assai potente. Gli investigatori hanno ridotto i sospettati a due persone, entrambe legate da un rapporto di parentela. La pista principale si concentra su queste due donne, mentre si cerca di fare piena luce sulla dinamica del fatto.

“Il cerchio si sta stringendo”. Secondo alcune fonti investigative – concentrate sul duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi morte dopo un presunto avvelenamento da ricina – sono due le donne sospettate, legate entrambe da uno stretto rapporto di parentela. Dopo quattro mesi di indagini, test e audizioni. Continuano intanto gli interrogatori degli amici e dei familiari delle vittime: sono stati sentiti di nuovo il padre e il fratello di Antonella, mentre la cugina di Di Vita dovrà essere riconvocata per la quarta volta. La pista familiare sembra essere il motore che muove le indagini: secondo gli investigatori infatti sono emerse alcune contraddizioni durante le audizioni e in particolar modo delle incongruenze nella ricostruzione degli ultimi due giorni trascorsi dalla famiglia prima dell’avvelenamento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlia avvelenate con la ricina, “i sospettati scendono a due”: gli investigatori puntano su due donne

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