Argentina al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

La nazionale argentina si prepara per il Fantacampionato Mondiale con una formazione composta da tre attaccanti, due centrocampisti e tre difensori, e un portiere titolare confermato. Il rigorista designato è il numero 10. Tra le possibili sorprese ci sono un giovane difensore e un centrocampista emergente. Per il capitano, si consiglia di puntare su un centrocampista che ha segnato nelle ultime amichevoli.

I campioni del mondo in carica dell'Argentina si presentano al via del Mondiale con un obiettivo chiaro: difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Qatar. Lionel Messi e compagni, detentori anche della Copa America, vanno a caccia della quarta Coppa del Mondo. Il percorso di qualificazione è stato dominato dall’Albiceleste, che ha chiuso il girone unico con nove punti di vantaggio sull’Ecuador, staccando per prima tra le nazionali sudamericane il pass per la fase finale. L’Argentina è stata sorteggiata nel gruppo J. L’esordio è fissato per il 17 giugno contro l’Algeria, seguito dalle sfide contro l’Austria e la Giordania. Per la spedizione negli Stati Uniti, Canada e Messico, Lionel Scaloni ha convocato 26 giocatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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