Arezzo Casa Museo Bruschi Percorso famiglia e ingresso gratis il 7 giugno

Notizia in breve

Il 7 giugno, la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo offrirà ingresso gratuito e un percorso didattico dedicato alle famiglie per celebrare i trent’anni dalla fondazione della Fondazione Ivan Bruschi. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dal museo, che fa parte del patrimonio culturale gestito da Intesa Sanpaolo. La giornata include attività rivolte a bambini e adulti, per conoscere meglio il patrimonio e la storia del museo.