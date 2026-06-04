Arezzo Casa Museo Bruschi Percorso famiglia e ingresso gratis il 7 giugno
Il 7 giugno, la Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo offrirà ingresso gratuito e un percorso didattico dedicato alle famiglie per celebrare i trent’anni dalla fondazione della Fondazione Ivan Bruschi. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse dal museo, che fa parte del patrimonio culturale gestito da Intesa Sanpaolo. La giornata include attività rivolte a bambini e adulti, per conoscere meglio il patrimonio e la storia del museo.
La Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, celebra i trent'anni dalla nascita della Fondazione Ivan Bruschi con un percorso didattico per famiglie e un giorno di ingresso gratuito. L'iniziativa si inserisce nel calendario della Fiera Antiquaria di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
San Valentino a Casa Bruschi:visita guidata speciale e ingresso di coppia
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