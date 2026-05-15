Ingresso gratis a Casa Bruschi per i sostenitori dell' Arezzo

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, offrirà l’ingresso gratuito a tutti i sostenitori dell’Arezzo in occasione di una giornata dedicata alla passione calcistica della città. L’evento mira a celebrare il legame tra la storia di Arezzo e il simbolo del Cavallino Rampante, che rappresenta da secoli l’identità locale. La giornata si svolgerà in un giorno specifico, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, dedica una giornata al cuore Amaranto e alla passione calcistica della città per celebrare il legame tra la storia di Arezzo e il Cavallino Rampante che, da secoli, rappresenta l’identità locale.Domenica 17 maggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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