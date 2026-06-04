Arezzo accoglie i massimi esperti di orologeria antica

Arezzo ospita alcuni dei principali esperti mondiali di orologeria antica. La città si conferma come uno dei centri di riferimento internazionali per lo studio della storia della misurazione del tempo e delle apparecchiature scientifiche antiche.

Arezzo si conferma sempre più come uno dei principali punti di riferimento internazionali per lo studio della storia della misurazione del tempo e della strumentazione scientifica antica. Nei giorni scorsi la città ha accolto una prestigiosa delegazione dell’Antiquarian Horological Society (AHS). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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