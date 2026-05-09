Al congresso dedicato alle terapie contro il tumore al seno metastatico, sono stati presentati gli ultimi sviluppi nel trattamento di questa malattia. Sono intervenuti numerosi esperti del settore che hanno illustrato le nuove strategie terapeutiche e le innovazioni più recenti. La discussione si è concentrata sulle possibilità di migliorare la gestione delle metastasi e sulle terapie più efficaci disponibili attualmente.

Le nuove frontiere della cura del tumore al seno metastatico, l’importanza delle terapie personalizzate e il ruolo sempre più centrale dell’ approccio multidisciplinare saranno al centro del congresso "Cancro mammario metastatico: possibilità di cura e approccio multidisciplinare integrato", in programma oggi all’auditorium Muzio Fratta della Casa di Cura San Rossore. L’iniziativa riunirà esperti della Breast Unit (l’unità senologica) per affrontare il tema della gestione del carcinoma mammario metastatico, una patologia che rappresenta ancora oggi il primo tumore per incidenza e la principale causa di mortalità oncologica femminile nei Paesi industrializzati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tumore al seno e metastasi e nuove frontiere di cura. Massimi esperti a congresso

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Tumore al seno metastatico: il nodo delle differenze regionali e nuove prospettive

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