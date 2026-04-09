Salone del vivaismo protagonista a Macfrut 2026 | quattro gli appuntamenti con i massimi esperti

Alla fiera Macfrut 2026, che si svolge al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, il settore del vivaismo sarà al centro dell'attenzione. La manifestazione prevede quattro incontri con esperti di rilievo internazionale, dedicati alle ultime novità e tendenze nel campo. La partecipazione di professionisti e aziende provenienti da vari paesi testimonia l’interesse globale verso questa filiera.

La filiera mondiale del vivaismo protagonista a Macfrut con Plant Nursery, al Rimini Expo Centre da martedì 21 a giovedì 23 aprile. Punto di incontro e condivisione su un settore strategico nel pre-Harvest per un valore di oltre 600 milioni di euro, il Salone è organizzato da Soi (Società di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Palinsesti TV 22-28 Marzo: Tutti gli appuntamenti clou con Rai1 protagonistaI palinsesti TV della settimana dal 22 al 28 marzo 2026 presentano debutti, repliche e prime visioni su Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Leggi anche: Salone del libro, Umbria protagonista a Torino con le eccellenze dell'editoria regionale