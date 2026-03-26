Nelle sale cinematografiche di Lecco e dintorni sono in programma diverse prime visioni questa settimana, tra cui spicca il film intitolato

Fra le prime visioni della settimana nelle sale anche "Cena di classe" con Francesco Mandelli dei Soliti Idioti. Ancora spazio per "Un bel giorno" di Fabio De Luigi Sono numerose le prime visioni proposte questa settimana e nel weekend nelle sale cinematografiche del territorio: su tutte Il bene comune di e con l'istrionico Rocco Papaleo. Prosegue la programmazione in molte sale di Un bel giorno di Fabio De Luigi, ultime proiezioni per il film di animazione Jumpers. Arriva la novità Cena di classe, per la regia di Francesco Mandelli. Una guida escursionistica accompagna un gruppo di cinque detenute in una gita premio nel Parco Nazionale del Pollino, trasformando una semplice escursione in un'avventura inaspettata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Nei cinema lecchesi si riflette con "Il bene comune" di Rocco Papaleo

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Le location del nuovo film di Rocco Papaleo #IlBeneComune da ieri nei ci... youtube.com/shorts/9wEvuYZ… via @YouTube x.com