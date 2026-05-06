Anime Verdi Festival 2026 | visite ai giardini privati del centro storico di Padova

Il festival Anime Verdi, alla sua nona edizione, si svolgerà a Padova il 16 e 17 maggio. L’evento prevede visite ai giardini privati del centro storico, che normalmente non sono aperti al pubblico. Ogni anno, migliaia di persone partecipano a questa iniziativa, che si inserisce nel calendario degli eventi cittadini. La manifestazione permette di scoprire spazi verdi generalmente riservati ai residenti della zona.

"Anime Verdi", giunto alla nona edizione, torna a Padova sabato 16 e domenica 17 maggio. Il Festival si è ormai guadagnato un posto nell’agenda cittadina degli eventi e nel calendario delle migliaia di persone che ogni anno decidono di aprirsi alla meraviglia dei giardini privati o abitualmente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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