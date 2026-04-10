Sette aree del patrimonio pubblico in vendita per chi vuole valorizzarle

Da padovaoggi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Montegrotto Terme ha annunciato la vendita di sette aree del patrimonio pubblico, tra terreni edificabili, aree agricole e immobili comunali. L’avviso esplorativo invita chi è interessato a presentare proposte per la valorizzazione o l’acquisto di questi lotti. La procedura mira a individuare eventuali soggetti interessati a intervenire su queste proprietà di proprietà comunale. La vendita riguarda aree distribuite sul territorio comunale, senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di partecipazione.

Sette lotti tra terreni edificabili, aree agricole e immobili di proprietà comunale in vendita: il comune di Montegrotto Terme ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte di valorizzazione e possibile alienazione. Può partecipare chiunque, soggetti pubblici o privati, e non c’è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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