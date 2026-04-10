Sette aree del patrimonio pubblico in vendita per chi vuole valorizzarle

Il comune di Montegrotto Terme ha annunciato la vendita di sette aree del patrimonio pubblico, tra terreni edificabili, aree agricole e immobili comunali. L’avviso esplorativo invita chi è interessato a presentare proposte per la valorizzazione o l’acquisto di questi lotti. La procedura mira a individuare eventuali soggetti interessati a intervenire su queste proprietà di proprietà comunale. La vendita riguarda aree distribuite sul territorio comunale, senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di partecipazione.

Sette lotti tra terreni edificabili, aree agricole e immobili di proprietà comunale in vendita: il comune di Montegrotto Terme ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte di valorizzazione e possibile alienazione. Può partecipare chiunque, soggetti pubblici o privati, e non c’è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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