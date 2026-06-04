Ardea canali invasi dai rifiuti | bonifica non ancora partita

In un'area di Ardea, si sono accumulati rifiuti nei canali e nei terreni circostanti, secondo una denuncia presentata alla Procura di Velletri. L'avvocato incaricato ha riferito che la bonifica non è ancora iniziata. La denuncia è stata depositata a nome di un assistito che si occupa di tematiche ambientali. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di intervento o sugli enti coinvolti.

Ardea, 4 giugno 2026 – Rifiuti abbandonati nei canali e nei terreni circostanti. È il quadro al centro della denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Velletri dall’avvocato Francesco Falco, del foro di Pomezia, per conto di un assistito sensibile ai temi ambientali. L’esposto riguarda la presenza di materiali depositati o scaricati nel letto di diversi corsi d’acqua del territorio. Tra i rifiuti segnalati figurano guaine bituminose, secchi di vernice, pneumatici di auto e camion e frigoriferi, con componenti potenzialmente pericolosi come i gas refrigeranti. Dopo la denuncia, la bonifica dei canali non è ancora stata avviata. Gli accertamenti dell’autorità giudiziaria dovranno chiarire eventuali responsabilità, la provenienza dei rifiuti e lo stato effettivo dei luoghi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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