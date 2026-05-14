Ex camping Materdomini circondato dai rifiuti | Priorità alla bonifica dell’area

Da brindisireport.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, una commissione consiliare Ambiente ha effettuato un sopralluogo nell’area dell’ex camping Materdomini, situata lungo la litoranea nord di Brindisi. L’area presenta una notevole quantità di rifiuti abbandonati, una vegetazione molto fitta e accessi quasi impraticabili. La zona è attualmente in condizioni di degrado e necessita di interventi di bonifica. La situazione è stata documentata durante l’ispezione, senza che siano stati ancora avviati interventi di ripristino o pulizia.

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BRINDISI – Rifiuti abbandonati, vegetazione fitta e accessi ormai quasi impraticabili. È questo il quadro emerso durante il sopralluogo effettuato nella giornata odierna dalla commissione consiliare Ambiente nell’area dell’ex camping Materdomini, lungo la litoranea nord di Brindisi, sito che da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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