Ex camping Materdomini circondato dai rifiuti | Priorità alla bonifica dell’area

Nella giornata di oggi, una commissione consiliare Ambiente ha effettuato un sopralluogo nell’area dell’ex camping Materdomini, situata lungo la litoranea nord di Brindisi. L’area presenta una notevole quantità di rifiuti abbandonati, una vegetazione molto fitta e accessi quasi impraticabili. La zona è attualmente in condizioni di degrado e necessita di interventi di bonifica. La situazione è stata documentata durante l’ispezione, senza che siano stati ancora avviati interventi di ripristino o pulizia.

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