Arcivescovo Washington rimosso esorcista per dichiarazioni su Ufo | cosa ha detto

L’arcivescovo di Washington ha deciso di rimuovere un esorcista dopo le sue dichiarazioni sugli UFO. Il monsignore aveva espresso opinioni pubbliche su presunti contatti extraterrestri, suscitando polemiche all’interno della Chiesa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico. La rimozione avviene in un momento di attenzione crescente su temi legati a fenomeni non spiegati e credenze popolari.

(Adnkronos) – Il cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington, ha rimosso monsignore Stephen Rossetti, sacerdote della diocesi di Syracuse (New York), dall’incarico di esorcista dell’arcidiocesi di Washington, ponendo fine anche a ogni affiliazione tra l’arcidiocesi e il Saint Michael Center for Spiritual Renewal, con sede a Washington. Lo rende noto l’arcidiocesi di Washington in una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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