A Garlasco, il caso giudiziario è di nuovo sotto i riflettori, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni di Alberto Stasi su Marco Poggi. Dopo quasi vent’anni, la Procura di Pavia ha aperto una nuova fase investigativa, riaprendo interrogativi ancora senza risposta. Contestualmente, l’inchiesta su un’altra persona coinvolta prosegue, aggiungendo dettagli a un caso che continua a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Il caso di Garlasco è tornato da settimane al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. La nuova fase investigativa, avviata dalla Procura di Pavia, riapre domande rimaste in sospeso per quasi vent’anni, mentre l’inchiesta su Andrea Sempio continua ad aggiungere tasselli. E ogni sviluppo, inevitabilmente, riporta in primo piano Alberto Stasi, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. Tra verbali, intercettazioni e ricostruzioni alternative, il quadro appare sempre più fitto. E nelle ultime ore, a far discutere più di tutto, sono alcune dichiarazioni rese proprio da Stasi agli investigatori. Le parole di Stasi e la nuova pista su Sempio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, cosa ha detto Alberto Stasi su Marco Poggi: “Quando Chiara è morta mi ha chiesto una cosa”

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Garlasco, avvocata di Alberto Stasi: “I Poggi lo hanno preso di mira”

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