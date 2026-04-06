Durante questa edizione del Grande Fratello VIP, Francesca Manzini è protagonista di diverse discussioni e momenti di rilievo, attirando l’attenzione del pubblico. In particolare, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Helena Prestes, che sono state oggetto di discussione tra i telespettatori. La partecipante si è distinta anche per il rapporto con Raimondo Todaro e per alcuni scontri con un’altra concorrente, Paola Caruso.

I protagonisti del Grande fratello vip stanno tenendo alta l'attenzione del pubblico. Tra le protagoniste assolute di questa edizione vi è Francesca Manzini, che si è messa in luce sia per il suo rapporto speciale con Raimondo Todaro che per i suoi scontri con Paola Caruso. In queste ore, stanno facendo parlare le dichiarazioni che l'imitatrice di Striscia La Notizia ha fatto all'interno della casa su due ex protagoniste del Grande fratello. Francesca Manzini ha parlato di Helena Prestes e Jessica Morlacchi, ricordando quel lancio del bollitore ancora indelebile nelle mente del pubblico di Canale 5. La donna ha dichiarato le seguenti parole durante una chiacchierata con alti concorrenti della Casa: "L'anno scorso il bollitore che tirò Helena Prestes: Jessica era andata troppo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Francesca Manzini e le dichiarazioni su Helena Prestes: cosa ha detto

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