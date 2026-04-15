Marta Fascina commenta i figli di Berlusconi Sulla Pascale | Non conta più nulla La replica

Da dilei.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marta Fascina ha commentato recentemente i figli di Silvio Berlusconi, affermando che tutto ciò che fanno Marina e Pier Silvio è giusto. La Fascina, che è anche stata la compagna e

“Tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è giusto”, così Marta Fascina, l’ultima compagna e “moglie simbolica” di Silvio Berlusconi, ha commentato la fase di rinnovamento di Forza Italia. Ma non è stato l’unico commento che ha affidato alla stampa, perché ha parlato di Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, dicendo che “non conta niente”. Marta Fascina, le parole su Francesca Pascale e la replica. Scontro a distanza di sicurezza tra Marta Fascina e Francesca Pascale, entrambe ex compagne di Silvio Berlusconi. La Fascina ha le idee chiare: per lei, tutto quello che fanno Marina e Pier Silvio è “positivo e giusto”. Le parole sono state affidate a Il Messaggero, che ha raccolto anche la sua reazione al rinnovamento in atto: “È la direzione giusta da prendere: è giusto cercare volti nuovi”.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Marta Fascina commenta i figli di Berlusconi. Sulla Pascale: “Non conta più nulla”. La replica

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