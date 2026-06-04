Il gup del tribunale di Firenze ha archiviato il procedimento contro Marcello Dell'Utri riguardo alle presunte responsabilità nelle stragi mafiose del 1993-1994. Le accuse nei confronti di Dell'Utri e di un ex premier sono state respinte, chiudendo il caso. La decisione riguarda le indagini sulle eventuali connessioni tra i due e le attività criminali di quel periodo. La vicenda si conclude con l'archiviazione del procedimento legale.

AGI - Il gup del tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione di Marcello Dell'Utri nel procedimento sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993-'94. Secondo il gup, Patrizia Martucci, "mancano elementi concreti su contatti-rapporti diretti tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri ". Marina Berlusconi: "Teorema costruito col fango". "È la sesta volta che l’assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. È la sesta volta che viene archiviata, come sempre su richiesta stessa dei Pubblici ministeri — si legge in una nota di Marina Berlusconi — È un risultato che non stupisce, visto che parliamo di un teorema giudiziario e mediatico costruito non con il cemento delle prove, ma con il fango del pregiudizio ideologico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Archiviate le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri per le Stargi del '93

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ARCHIVIATE LE ACCUSE NEI CONFRONTI DI DELL'UTRI E BERLUSCONI SUI MANDANTI DELLE STRAGI DI MAFIA x.com

Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

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