Nuovo caso di Dengue in Italia a Brescia scatta la disinfestazione I rischi le cure e le precauzioni

Un nuovo caso di Dengue è stato segnalato in provincia di Brescia, portando le autorità locali ad avviare interventi di disinfestazione nella zona interessata. La notizia arriva dopo l’identificazione di un paziente e ha portato a misure preventive per evitare ulteriori contagi. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e fornendo indicazioni sulla gestione delle cure e delle precauzioni da adottare.

Un nuovo caso di Dengue è stato registrato in provincia di Brescia, dove il Comune ha fatto scattare le procedure di disinfestazione. L’obiettivo è cercare di contenere la circolazione della malattia infettiva tropicale, che viene trasmessa da zanzare infette, in particolare dalla Aedes aegypti e dalla Aedes albopictus, cioè la zanzara tigre che ormai si trova comunemente anche in Italia. Nuovo caso di Dengue, aumenta l’attenzione. Il nuovo caso di Dengue che si è registrato in Lombardia porta ad aumentare l’attenzione nei confronti della malattia infettiva, tipicamente tropicale, ma ormai presente anche in Italia. Dall’inizio dell’anno al 31 marzo, infatti, risultano 113 casi confermati della cosiddetta “malattia spaccaossa”, tutti associati a viaggi all’estero.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nuovo caso di Dengue in Italia, a Brescia scatta la disinfestazione. I rischi, le cure e le precauzioni Febbre Dengue, caso accertato in città: scatta la disinfestazioneUn caso di Dengue importato dall’estero fa scattare le misure di prevenzione in città. Ospedale Monaldi al centro di un nuovo caso: "Bimba cardiopatica operata in ritardo e morta dopo un mese" #napoli tgcom24.mediaset.it/cronaca/ospeda… x.com Morte di Domenico Caliendo, c'è un nuovo caso sospetto La fondazione segnala alla procura un'altra morte in corsia. Leggi l'articolo al link nei commenti - facebook.com facebook