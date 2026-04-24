I giovani nuotatori dell’Acquasport Versilia, sotto la guida dell’istruttore Quintavalle, hanno ottenuto ottimi risultati alla piscina “2 Giugno” di La Spezia. La società ha conquistato diverse medaglie durante le competizioni, confermando la crescita delle prestazioni dei piccoli atleti. La manifestazione ha visto protagonisti i ragazzi che si allenano presso il centro sportivo locale, dimostrando impegno e capacità in vasca.

La piscina comunale “2 Giugno“ di La Spezia continua ad essere teatro delle belle prestazioni dei piccoli nuotatori apuani dell’Acquasport Versilia Academy Aas guidati dallo storico istruttore Perry Quintavalle. Nell’ultima gara in acqua disputata nello scorso weekend sono arrivati altri riscontri positivi per il drappello di “pesciolini“ che si sono disimpegnati in due diverse specialità: i 50 metri stile libero ed i 50 metri rana. Nell’occasione ci sono stati anche due debutti assoluti, quelli dei fratelli Giulio e Giacomo Farusi nati rispettivamente nell’anno 2013 e nel 2014. Le altre cuffiette azzurre a scendere in acqua sono state Ambra...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto Bravi i ragazzi dell’istruttore Quintavalle. Acquasport Versilia fa incetta di medaglie alla piscina 2 Giugno

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