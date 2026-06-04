Approvato il completamento della pista ciclabile di via Cervese | collegati due tratti del percorso verso il mare

La pista ciclabile di via Cervese è stata completata, collegando due tratti del percorso verso il mare. La nuova sezione si estende lungo la strada, offrendo un percorso continuo per i ciclisti. La città ha ricevuto circa 5 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente, destinati a finanziare interventi sulla mobilità sostenibile. La rete ciclabile complessiva supera ora i 101 chilometri.

Cesena, come anche confermato dal finanziamento di circa 5 milioni di euro assegnato alla città dal ministero dell’Ambiente, continua a investire sul fronte della mobilità sostenibile e degli spostamenti veloci in bicicletta, ampliando ulteriormente una rete ciclabile che oggi supera i 101. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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A Monza arriva la ciclabile che permetterà di andare allo stadio in sicurezza

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