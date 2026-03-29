Il Comune di Perugia ha approvato il progetto per il completamento del ciclo pedonale tra Pian di Massiano e la zona ospedaliera. Nel 2019 è stato adottato il Piano urbano della mobilità sostenibile, che guida le iniziative in materia di mobilità sia urbana che periurbana. La realizzazione del progetto riguarda le aree indicate e si inserisce nelle strategie di sviluppo pianificate dall’amministrazione comunale.

Nell’aprile 2019 il Comune di Perugia si è dotato del Piano urbano della mobilità sostenibile, riferimento per le linee di intervento in materia di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano. Con decreto ministeriale del 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assegnato al Comune 2 milioni di euro da fondi Pnrr per la realizzazione di 10 chilometri di piste ciclabili urbane e metropolitane di collegamento tra i nodi ferroviari e le sedi universitarie presenti nel territorio. Per accedere alle risorse, il Comune aveva individuato come ambito di intervento la riconnessione tra l’area industriale di Sant'Andrea delle Fratte e San Sisto con potenziamento della ciclabilità di Pian di Massiano nonché la riconnessione tra la zona di Fontivegge e Porta Conca. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, verso il completamento della ciclo pedonale: approvato il progetto per Pian di Massiano e zona ospedale

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