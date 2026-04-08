Approvato il progetto della pista ciclabile lungo via Drago Jesolo

La giunta comunale di Jesolo ha dato il via libera al progetto esecutivo della pista ciclopedonale in via Drago. L'approvazione mira a far partire i lavori di realizzazione nei prossimi mesi. La pista sarà destinata a migliorare la viabilità per ciclisti e pedoni lungo questa strada. L'intervento riguarda la progettazione e la costruzione di un percorso dedicato, con l’obiettivo di rendere più agevoli gli spostamenti nella zona.

La giunta comunale di Jesolo ha approvato il progetto esecutivo della pista ciclopedonale in via Drago, con l'obiettivo di avviare i cantieri nei prossimi mesi. L'opera (di cui si parla da tempo) seguirà il corso del fiume Sile per una lunghezza di un chilometro, proseguendo il tratto che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesaMilano, 3 marzo 2026 – Inizieranno nella seconda metà di marzo i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo il cavalcavia Bacula, altrimenti noto... Approvato la riqualificazione di via Rio Salto I: dalla pista ciclabile all'adeguamento del sistema fognarioApprovato in giunta comunale a San Mauro Pascoli il progetto che prevede la riqualificazione di parte di Via Rio Salto I°, precisamente il tratto che...