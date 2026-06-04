Appalti e corruzione a Sorrento | dal Riesame 6 misure confermate e 2 annullate

Il tribunale del riesame ha confermato sei misure cautelari in un’indagine su appalti e corruzione a Sorrento. Due misure sono state annullate. Le misure riguardano persone coinvolte nelle indagini, senza ulteriori dettagli sui soggetti o le accuse specifiche. La decisione riguarda le misure cautelari già emesse in precedenza e si basa su valutazioni legali del caso. La vicenda riguarda presunti illeciti legati a gare d’appalto pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Sei misure cautelari confermate e due annullate, dal tribunale del riesame di Napoli, nell’ambito del procedimento giudiziario sul cosiddetto “Sistema Sorrento”, l’indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Torre Annunziata (coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso) sulle presunte irregolarità nell’assegnazione degli appalti al Comune di Sorrento. Il giudice, complessivamente, ha confermato le misure cautelari per Gennaro Esposito (divieto di dimora in Campania); Giovanni Coppola, Vincenzo Sorrentino, Giuseppe Razzano, Antonio Gnassi e Raffaele Guarino (tutti agli arresti domiciliari) e ha invece annullato le misure cautelari notificate a Marco De Martino (arresti domiciliari) e per Raffaele Nitti (divieto di dimora in Campania). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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