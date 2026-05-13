A Sorrento sono in corso le notifiche di misure cautelari legate a un'inchiesta sugli appalti pubblici e la presunta corruzione. L'operazione, iniziata circa un mese fa con interrogatori preventivi, riguarda diverse persone coinvolte in procedimenti amministrativi e contratti pubblici. La fase attuale prevede l'esecuzione delle notifiche e l'applicazione di eventuali misure restrittive, mentre le indagini continuano per approfondire le eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di quasi un mese dagli interrogatori preventivi disposti nell’ambito dell’inchiesta sul presunto sistema di corruzione per gli appalti a Sorrento, la Guardia di Finanza di Torre Annunziata sta notificando stamattina le misure cautelari agli indagati (sette arresti e altri due divieti, provvedimenti meno afflittivi) emesse su richiesta della Procura di Torre Annunziata. I reati contestati dagli inquirenti (sostituto procuratore Giuliano Schioppi e dal procuratore Nunzio Fragliasso ) sono corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà degli incanti, turbata libertà di scelta del contraente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti e corruzione a Sorrento, in corso notifica misure cautelari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Corruzione negli appalti pubblici, appello della Procura sulle misure cautelari per 31 indagatiLa Procura di Santa Maria Capua Vetere presenta ricorso al tribunale del Riesame nei confronti di 31 persone - imprenditori, tecnici e professionisti...

Corruzione al Comune di Sorrento, richieste altre 15 misure cautelari: ?21 persone coinvolte nell'indagineDopo l'arresto del sindaco del comune di Sorrento, la procura di Torre Annunziata ha richiesto altre 15 misure cautelari nei confronti di 21 persone...

Temi più discussi: Mazzette e appalti a Martina Franca, la Procura chiede sei arresti I NOMI; EVENTO: Il PNA 2025 negli appalti pubblici: novità e indicazioni operative per le stazioni appaltanti; Corruzione negli appalti pubblici, appello della Procura sulle misure cautelari per 31 indagati; Corruzione a Martina Franca: chiesto l’arresto per un funzionario comunale.

@Ignazio_LaRussa Per poi parlare di Milano2 e dei suoi finanziatori... Tutto a norma? Il benemerito è deceduto, quindi prescrizione? @Antonio_Tajani #antimafia #nomafia #politica #appalti #corruzione. x.com

Siracusa. Corruzione e traffico di influenze, tra appalti illeciti e concorsi truccati: Cuffaro chiede il patteggiamento a 3 anniSi avvicina a una svolta giudiziaria la posizione dell’ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, detto Totò vasa vasa, accusato di corruzione, traffico di influenze e gestione illecita ... libertasicilia.it

Appalti e rischio corruzione, a Foggia giornata di formazione con ANAC e ANCIUna giornata di formazione dedicata alla gestione del rischio corruttivo negli appalti pubblici. Si terrà martedì 5 maggio 2026, dalle ... immediato.net