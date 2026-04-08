I candidati trovano casa Botteghe elettorali in centro Comanducci in Guido Monaco Ceccarelli a San Michele

Durante la campagna elettorale, alcuni candidati hanno aperto le loro botteghe in zone centrali, come in via Guido Monaco e a San Michele. Le sedi elettorali sono situate in locali che combinano spazio per le attività politiche e residenze, anche se i candidati non si trasferiranno definitivamente fino al termine della corsa elettorale. La presenza in centro si accompagna a un allestimento che unisce attività commerciale e sede di campagna.

Sono tutti casa e bottega. Anche se la casa la rivedranno davvero solo alla fine della campagna elettorale. E la bottega è la cabina di comando di quella campagna. Le hanno scelte tutte lì, in centro, a poche di metri l’una dall’altra. Marcello Comanducci ha avviato la stagione delle inaugurazioni, nella via Guido Monaco che si apre con il suo albergo e si chiude nel punto elettorale dal rassicurante color arancio. Marco Donati è arrivato a ruota, giocando nella casa che conosce meglio, la piazza di famiglia. Vincenzo Ceccarelli arriverà, affacciandosi sull’asse dello shopping, dalla piazzetta San Michele che del Corso è l’ombelico del mondo. E domani alla Casa dell’Energia lancia la sua "campagna di maggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I candidati trovano casa. Botteghe elettorali in centro. Comanducci in Guido Monaco. Ceccarelli a San Michele Confindustria, si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci, Marco Donati e Michele MenchettiArezzo, 18 marzo 2026 – Alla sede aretina di Confindustria Toscana sud si parla del futuro della città con Vincenzo Ceccarelli, Marcello Comanducci,... Leggi anche: È ufficiale: Comanducci si candida. Il centro sinistra va verso Vincenzo Ceccarelli