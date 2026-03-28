Italia ' 90 party con live e dj set al Lumière

Da pisatoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si terrà un evento dedicato agli anni '90, con musica dal vivo e DJ set. Il party prevede l'esibizione di artisti che proporranno i brani più celebri di quel periodo, invitando il pubblico a cantare e ballare. La serata si svolgerà al Lumière, locale della città, e rappresenta un'occasione per rivivere le hit di quegli anni attraverso performance musicali e DJ set.

Torna a Pisa il party dove si cantano e si ballano tutti i più grandi successi musicali degli anni ‘90. Italia '90 party è pronto a scaldare le voci e i cuori dei partecipanti sabato 28 marzo al Cinema Lumière. Apertura porte alle 22. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

italia 90 party con live e dj set al lumi232re
© Pisatoday.it - Italia '90 party con live e dj set al Lumière

Articoli correlati

Italia '90 party, live e dj set al Monk RomaIl Monk, in via Giuseppe Mirri, è uno spazio multiforme e variegato dedicato a quanti hanno voglia di produrre, condividere e avvicinarsi a...

Freedom party '90 al Dorian: alla console il dj siciliano Charlie MauthePiù di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta.

ITALO DANCE 70 80 90 REWORK AND MORE MIX COMPILATION * MIXED BY STEFANO DJ STONEANGELS #mix #rework

Video ITALO DANCE 70 80 90 REWORK AND MORE MIX COMPILATION * MIXED BY STEFANO DJ STONEANGELS #mix #rework

Una raccolta di contenuti su Italia '90 party con live e dj set al...

Discussioni sull' argomento SEI Festival, al via a Lecce la Spring Edition: tre giorni tra musica, arte e nuove rotte sonore; Il ritorno di Alexia: Sono pronta per ripartire. La nostalgia degli anni '90? Non mi sorprende, era un periodo in cui si stava bene. L'intervista; Venerdì 27 e sabato 28 marzo la Spring Edition del SEI Festival di Coolclub si conclude con Generic Animal, Malamore, Lumiero, Giovanni Ansaldo; Fred De Palma torna con La testa gira feat. Anitta e Emis Killa - Radio Studio90 Italia.

Italia '90 party, live e dj set al Monk RomaAl Monk Roma arriva Italia 90 il party dove si cantano e si ballano le più grandi hit degli anni '90. In programma live e dj set, con apertura porte alle 22, per una serata che sta collezionando ... romatoday.it

Digita per trovare news e video correlati.