A Pisa si terrà un evento dedicato agli anni '90, con musica dal vivo e DJ set. Il party prevede l'esibizione di artisti che proporranno i brani più celebri di quel periodo, invitando il pubblico a cantare e ballare. La serata si svolgerà al Lumière, locale della città, e rappresenta un'occasione per rivivere le hit di quegli anni attraverso performance musicali e DJ set.

Torna a Pisa il party dove si cantano e si ballano tutti i più grandi successi musicali degli anni ‘90. Italia '90 party è pronto a scaldare le voci e i cuori dei partecipanti sabato 28 marzo al Cinema Lumière. Apertura porte alle 22. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Italia '90 party con live e dj set al Lumière

Articoli correlati

Italia '90 party, live e dj set al Monk RomaIl Monk, in via Giuseppe Mirri, è uno spazio multiforme e variegato dedicato a quanti hanno voglia di produrre, condividere e avvicinarsi a...

Freedom party '90 al Dorian: alla console il dj siciliano Charlie MauthePiù di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta.

ITALO DANCE 70 80 90 REWORK AND MORE MIX COMPILATION * MIXED BY STEFANO DJ STONEANGELS #mix #rework

Una raccolta di contenuti su Italia '90 party con live e dj set al...

Discussioni sull' argomento SEI Festival, al via a Lecce la Spring Edition: tre giorni tra musica, arte e nuove rotte sonore; Il ritorno di Alexia: Sono pronta per ripartire. La nostalgia degli anni '90? Non mi sorprende, era un periodo in cui si stava bene. L'intervista; Venerdì 27 e sabato 28 marzo la Spring Edition del SEI Festival di Coolclub si conclude con Generic Animal, Malamore, Lumiero, Giovanni Ansaldo; Fred De Palma torna con La testa gira feat. Anitta e Emis Killa - Radio Studio90 Italia.

Italia '90 party, live e dj set al Monk RomaAl Monk Roma arriva Italia 90 il party dove si cantano e si ballano le più grandi hit degli anni '90. In programma live e dj set, con apertura porte alle 22, per una serata che sta collezionando ... romatoday.it

Fratelli d’Italia perde consensi, anche se resta la prima forza politica nel Paese. Il nuovo sondaggio di Termometro politico fa il quadro della situazione: https://fanpa.ge/PqoNi - facebook.com facebook

La S.S. Lazio Women al fianco dell’UNICEF Italia per la campagna “Non restare in silenzio”, sulla prevenzione della violenza di genere #AvantiLazio x.com