Martina Franca | stasera Mood vinil party Dj set

Stasera a Martina Franca si terrà il Mood Vinil Party, un evento musicale che prevede un dj set. La serata si svolgerà in una location della città e coinvolgerà appassionati di musica in vinile. La locandina dell’evento è stata pubblicata online, annunciando la partecipazione di un dj che si esibirà durante la serata. Gli organizzatori hanno comunicato i dettagli principali dell’evento sui canali ufficiali.

Locandina. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: stasera Mood vinil party Dj set Notizie correlate Italia '90 party con live e dj set al LumièreTorna a Pisa il party dove si cantano e si ballano tutti i più grandi successi musicali degli anni ‘90.