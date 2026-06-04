Apericena con delitto a Zovon di Vo'
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Voglia di estate?? Di un calice di vino e una serata spensierata?? Ti aspettiamo MERCOLEDI' 17 GIUGNO da "Un Poco de Bon" a Zovon di Vo' (PD) per una nuova APERICENA CON DELITTO! Nuovo spettacolo: "C'era una volta. Cappuccetto rosso" con Le trop show. Vieni a goderti il??tramonto e una sera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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