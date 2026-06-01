Bocconi e Bollicine apre il giardino estivo de L’Alveare a Zovon di Vò
Il giardino estivo di L’Alveare a Zovon di Vò sarà inaugurato il 2 giugno alle 18. L’evento segna l’apertura dello spazio all’aperto, chiamato “Bocconi e Bollicine”. La stagione estiva si apre con l’intenzione di favorire incontri e socializzazione tra i partecipanti. La serata prevede l’uso del giardino come area di ritrovo, senza specificare ulteriori dettagli su attività o programmi previsti.
Nuova stagione, stessa voglia di stare insieme.? Il 2 giugno dalle 18 inauguriamo ufficialmente lo spazio all’aperto de L'Alveare. Un pre-cena d’inizio estate fatto di convivialità, calici di Metodo Classico e sfiziosità in punta di dita. Segui la pagina per scoprire i dettagli.? Dove? A Zovon. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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