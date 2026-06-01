Bocconi e Bollicine apre il giardino estivo de L’Alveare a Zovon di Vò

Notizia in breve

Il giardino estivo di L’Alveare a Zovon di Vò sarà inaugurato il 2 giugno alle 18. L’evento segna l’apertura dello spazio all’aperto, chiamato “Bocconi e Bollicine”. La stagione estiva si apre con l’intenzione di favorire incontri e socializzazione tra i partecipanti. La serata prevede l’uso del giardino come area di ritrovo, senza specificare ulteriori dettagli su attività o programmi previsti.